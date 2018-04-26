Водители международного рейса пытались поровезти через границу три коробки контрабандного товара

Водители-напарники международного рейса подрабатывали на контрабанде. На КПП «Скулень» таможенники остановили автобус, прибывший из Великобритании.

В нем они обнаружили три коробки с незаконно ввезенными товарами: аудиотехникой, мобильными телефонами, наручными часами, картриджами для принтеров и одеждой.

Общую стоимость конфискованных товаров 70 тысяч леев. Водителям грозит штраф до пяти тысяч леев.