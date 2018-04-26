В столице полиция задержала с поличным троих торговцев героином

Сотрудники управления по борьбе с наркотиками Нацинспектората расследований задержали с поличным в столице троих торговцев героина.

Двоих мужчин и женщину в возрасте от 34 до 42 лет пытались сбыть наркотики офицеру под прикрытием. Продавали грамм дурмана за 2 000 леев. Слежку за членами криминальной группировки вели три месяца.

Во время ареста подозреваемые попытались сбежать, повредив автомобиль полиции.

В ходе обысков были изъяты около 30 граммов героина общей стоимостью около 60 тысяч леев, два пневматических пистолета, электронные весы, SIM карты, мобильные телефоны и почти 18 000 наличности. Подозреваемые задержаны на 30 дней.

Им грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.