Принц Гарри выбрал шафера на свадьбе

В Кенсингтонском дворце сообщили, что британский принц Гарри попросил быть шафером на его свадьбе с американской актрисой Меган Маркл своего старшего брата принца Уильяма.

В сообщении в "Твиттере" отмечается, что "герцог Кембриджский считает для себя честью быть приглашенным и с нетерпением ждет, чтобы поддержать своего брата в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке 19 мая".

Свадьба назначена на 19 мая 2018 года. Она состоится в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, передает Вести.ру.