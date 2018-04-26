В шести столичных магазинах установили ящики для жалоб и предложений

Нацагентство продовольственной безопасности установило ящики для жалоб и предложений в первых 20ти магазинах страны. Шесть из них находятся в столице. Покупатели могут найти здесь специальные бланки для петиций, которые можно по-быстрому заполнить. Большинство потребителей и продавцов инициативу одобряе.

"В качестве доказательства того, что товар был приобретён именно здесь, служит кассовый чек", сообщил глава управления НАБПП Сергей Сырги.

Ящики опечатаны. Один раз в неделю инспектора Нацагентства будут извлекать жалобы.

"Согласно действующему закону, петиция должна быть рассмотрена в 30-дневный срок. Если необходимо более детальное расследование или более сложные лабораторные анализы, инспектору предоставляется возможность продлить срок рассмотрения петиции", сказал глава управления НАБПП Сергей Сырги.

Администраторов магазинов установленный бокс не смутил.

"Нам самим интересно узнать мнение покупателей. С помощью Агентства мы сможем оценить нынешний уровень и качество своей работы", отметил директор Дмитрий Демерже.

Покупатели надеются, что с помощью петиций смогут повлиять на уровень обслуживания и качество продукции.

"Считаю, что это хорошая идея. Чем идти куда-то с жалобой, лучше написать ее здесь. Буду обращаться, ведь речь идет о моих деньгах, о моем труде".

Нацагентство напоминает, что в случае скоропортящихся продуктов, покупатели могут воспользоваться номером 067 067 544 в приложении Вайбер.