Ученые: в российской Арктике стремительно теплеет

Темпы сокращения площади и массы полярной шапки и вечной мерзлоты в некоторых регионах российского заполярья почти удвоились за последние десять лет, сообщает журнал Remote Sensing of Environment.

"Прошлые наблюдения показывали, что ледники на севере Канады тают быстрее, чем их "собратья" на севере России. Мы детально изучили российскую часть ледовой шапки и попытались понять, почему это так. К примеру, ускоренное таяние ледников на земле Франца-Иосифа в 2011-2015 гг. может быть связано с изменениями в температуре океана", - заявил ученый из Корнеллского университета в Итаке (США) Мэтт Причард.



Наряду с горными ледниками Арктика является одним из самых уязвимых регионов мира, где среднегодовая температура воздуха выросла за последние годы на шесть-семь градусов Цельсия. Таяние льдов в Арктике приведет к серьезным изменениям в круговороте океанских течений и необратимым изменениям климата Земли в целом, передает Вести.ру.



Главными последствиями потепления стали смещение климатических поясов, изменение флоры и фауны, а также изменения во времени наступления весны и лета, сообщает РИА "Новости". Ученые выяснили, что в российской и канадской Арктике весна начала наступать на две-три недели раньше срока, что еще сильнее повлияет на таяние льдов.

Причард и его коллеги пытаются понять, почему подобные процессы затрагивают разные части Арктики по разному. Для ответа на этот вопрос ученые изучили то, как менялся ледяной покров земли Франца-Иосифа в последние полвека.

Для этого ученые просканировали одну из самых первых советских топографических карт архипелага, составленную в 1953 г., и использовали ее для вычисления высоты и площади льдов на островах. Показатели сравнили с данными, которые собирали спутники ICESat и GRACE, наблюдающие за площадью и толщиной ледовых шапок Земли.



Замеры показали, что обстановка в российской Арктике резко поменялась восемь-девять лет назад. До 2011 г. ледовый покров земли Франца-Иосифа отступал с постоянной скоростью 18 см в год, теряя примерно 2 млрд тонн воды в год. Подобные показатели оказались в целом сравнимы с показателями в других регионах заполярья.



Обстановка резко изменилась в текущем десятилетии. Скорость отступления ледников увеличилась к 2015 г. до 33 см в год, а масса талой воды - до 4,4 млрд тонн, что примерно в два раза больше объема горы Эверест.



Скорость таяния ледников также продолжит расти, что может лишить землю Франца-Иосифа ее ледового покрова. Отступление ледника уже привело к появлению нового острова. Причины потепления в Арктике пока не совсем ясны, однако ученые предполагают, что свою роль играют изменения в направлении и силе морских течений, связанные с потеплением мирового океана и ослаблением "конвейера течений" в мировом океане.