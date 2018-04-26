У дома президента Франции полиция задержала двух человек

Сотрудники антикриминальной бригады задержали двух человек близ дома президента Франции Эммануэля Макрона в коммуне Ле-Туке-Пари-Плаж, передает радиостанция Europe1.

Как сообщает радиостанция, двое 50-летних мужчин были задержаны в ночь на четверг. Они несколько раз проехали на машине мимо дома Макрона, после чего их задержала полиция, пишет РИА Новости

Предположительно, мужчины пытались сбить пешеходов. По данным радиостанции, на момент инцидента оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Отмечается, что они уже были известны полиции.







