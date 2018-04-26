Почти 90% информации о Молдове в российских СМИ - негативного характера

87% информации о Молдове на крупнейших российских телеканалах носит негативный характер. Таковы данные исследования Украинского кризисного медиацентра.

Молдова делит восьмую строчку в рейтинге с Хорватией и Швецией, передает publika.md. Румыния - на втором месте: негативная информация о ней составляет в российской прессе 93%. Первое место по количество отрицательных новостей занимает Ирландия.

Наиболее положительный образ - у Швейцарии и Беларуси: 43 и 40% негативной инфрмации соответственно. Украину в рейтинг не включили.



Исследование проводилось с июля 2014 года по декабрь 2017-го. Количество негативных новостей о Европе в этот период выросло на 87%.