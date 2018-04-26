Где можно будет получить справку о неподкупности

Кандидаты на государственные посты и госслужащие смогут получить справку о неподкупности в Национальном органе по неподкупности. Проект закона об этом принял сегодня в окончательном чтении парламент.

В соответствии с новыми поправками к законодательству, справка о неподкупности будет включать информацию о выявленном необоснованном имуществе, конфликте интересов, неразрешенной несовместимости, нарушенных ограничениях и действующих запретах на занятие государственной должности и др.

Справки будут выдаваться в течение 15 рабочих дней, передает Молдпрес.

Также сегодня депутаты внесли ряд поправок в текст специальных законов, регулирующих деятельность государственных должностных лиц и государственных служащих со специальным статусом, в том, что касается обязательных требований по трудоустройству или назначению на должность. Все лица, претендующие на государственный пост, должны будут соблюдать такое условие, как отсутствие действующего запрета на занятие таких должностей.