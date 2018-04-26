ОБСЕ приветствовала развитие ситуации в приднестровском урегулировании

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе приветствует подписание протокольного решения об участии в международном дорожном движении транспортных средств из Приднестровского региона, этот документ является важным шагом в процессе урегулирования приднестровского конфликта.

Как сообщает Молдпрес, об этом заявил генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер в Нью-Йорке на встрече с главой МИДЕИ Тудором Ульяновски, который участвует в совещании на высоком уровне комитета Генеральной ассамблеи ООН по миростроительству.

Генеральный секретарь ОБСЕ отметил заметный прогресс в переговорах в процессе приднестровского урегулирования, в том числе благодаря открытости и политической воле обеих сторон. Он подчеркнул, что ОБСЕ будет поддерживать усилия участников переговоров по урегулированию приднестровского конфликта, с соблюдением принципа суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова, с предоставлением Приднестровью особого статуса.

Глава МИДЕИ высоко оценил позицию ОБСЕ, отметив, что решение приднестровской проблемы является одной из основных целей программы правления, и все усилия властей направлены на создание политических предпосылок для процесса мирного урегулирования конфликта на Днестре.