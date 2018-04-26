В Южной Корее сделали 3D-принтер для печати еды

Биоинженеры из Южной Кореи представили на выставке Experimental Biology 2018 новую технологию, которая позволяет печатать еду на 3D-принтере. Главным достоинством новой технологии ученые называют возможность контролировать скорость переваривания и всасывания питательных веществ в желудке, сообщает Inside Science.

Для создания "чернил" для пищевого принтера ученые используют метод криогенного размалывания сырья. Его идея состоит в том, чтобы получить из продуктов микрочастицы, состоящие из белков и углеводов.

После этого полученный порошок соединяют со связывающим полимерным веществом, а затем, с помощью послойной печати, создают пищевые блоки с точной формой и содержанием питательных веществ.