Жители старинной шведской деревни стали жертвами средневековой резни

Учёные закончили предварительное расследование событий, произошедших в 500-ых годах нашей эры в форте Сандби Борг, где беспощадно убили поселенцев целой деревни прямо в их домах. Это происшествие стало одной из самых тревожащих археологов находок за последнее время. О результатах исследования сообщается в журнале Antiquity.

Команда учёных исследовала локацию на острове Эланд неподалёку от юго-восточного побережья Швеции. Сейчас находившееся там поселение едва можно распознать: оно выглядит как зелёный холм, окружённый камнями. Однако полторы тысячи лет назад там располагалось богатое и яркое поселение из десятков домов, окружённых пятиметровыми стенами.

Исследование длилось три года, основным источником данных стали останки поселенцев. Учёные раскопали всего 10% форта и нашли кости 26 человек, включая нескольких детей. Многие тела были найдены прямо в домах, а некоторые на главной улице форта. Часть поселенцев некогда пытались безуспешно сжечь заживо, а одного из них свалили в камин, передает tjournal.ru.

Характер расположения тел и природа их травм указывает на внезапную и жестокую атаку: некоторые умерли мгновенно, а другие мучались от ран. Также исследователи нашли следы наполовину съеденной пищи и стоящую в домах посуду. По их мнению, это ещё раз указывает на то, что поселенцы не знали, что произойдёт.

Учёных удивило, что тела после нападения никто не тронул: остров Эланд был довольно обжитым местом в Средние века и включал в себя как минимум 15 фортов и тысячу каменных домов. Однако жители соседних поселений как будто решили, что место проклято, и даже не приближались к нему. По данным Guardian, местные жители предупреждали археологов об опасности этого места, несмотря на то, что об этом случае не существовало никакой фольклорной подоплеки.

Исследователи всё ещё не уверены в том, что именно произошло и вызвало убийства, однако они связывают это с падением Римской империи в 475 году нашей эры. Крах страны привёл к изменению политических сил и концу торговых договорённостей шведских элит с Римом. Шведские наёмники, служившие в римской армии, могли вернуться домой и устроить резню, но наверняка это неизвестно.

Учёные считают, что нападавших было намного больше, чем поселенцев и те не смогли оказать даже минимальную оборону из-за эффекта неожиданности. Несмотря на то, что поселение было богатым, убийцы ничего не украли: только в одном из домов археологи нашли золотые броши, серебряные подвески, кольца и римскую золотую монету.