Депутаты поддержали кандидатуры двух судей Высшей судебной палаты

Парламент назначил сегодня Виктора Бурдуха и Виктора Бойко судьями Высшей судебной палаты (ВСП).

По решению депутатов, двое судей будут работать в ВСП до достижения 65-ти лет.

Кандидатуры двух судей предложил законодательному форуму для рассмотрения Высший совет магистратуры после того, как они были отобраны по конкурсу.

Решение вступает в силу со дня принятия, отмечает Молдпрес.

Виктор Бурдух работает судьей с 1999 года, в 2017 году он стал вице-председателем Суда столичного сектора Чокана. Виктор Бойко начал свою деятельность судьей с 1995 году, с 2003 года работает в Суде столичного сектора Буюкань.