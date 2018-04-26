"Лаборатория Касперского" зафиксировала самую длительную DDoS-атаку c 2015 года — она продолжалась более 12 дней. Об этом компания сообщает по итогам анализа случаев таких атак через ботнеты, организованные злоумышленниками в первом квартале 2018 года.
"Первый квартал стал периодом длительных кампаний. Наиболее продолжительная из них не утихала в течение 297 часов (больше 12 дней), став самой долгой с конца 2015 года. Доля других относительно продолжительных атак (не менее 50 часов) выросла более чем в шесть раз – с 0,10% до 0,63%", — говорится в сообщении.
В первом квартале атаки были выявлены в 79 странах, больше всего — в Китае, США и Южной Корее. Россия в этом списке заняла 10-е место (0,76% всех атак). А среди основных тенденций отмечается как возвращение долгих многодневных кампаний, так и рост популярности атак с усилением и активности старых и новых ботнетов. В частности, вернулись атаки с усилением через сервис Memcached — по оценке компании, они были беспрецедентными по мощности, передает РИА Новости.
В одном случае объем мусорного трафика превышал 1 Тб/с. Однако эксперты полагают, что популярность таких атак продлится недолго. Они затрагивают не только прямых жертв, но и организации, которые невольно оказываются вовлечены в кампанию, так что владельцы серверов будут быстро замечать избыток мусорного трафика и закрывать уязвимости. По мнению экспертов, на этом фоне организаторы DDoS-атак будут искать другие возможности усиления.
Одной из них могут стать LDAP-сервисы, которые используются для доступа к службам каталогов. Наряду с Memcached, NTP и DNS у этого сервиса один из самых больших коэффициентов усиления. Однако, в отличие от них, мусорный трафик LDAP едва ли способен полностью засорить исходящий канал, что делает выявление и устранение проблемы более трудной задачей для владельца уязвимого сервера. Поэтому, несмотря на относительно небольшое количество доступных LDAP-серверов, этот тип атак может стать популярным в теневом интернете в ближайшие месяцы, считают эксперты.
"Эксплуатация уязвимостей — излюбленный инструмент киберпреступников, которые занимаются созданием ботнетов. Однако, как показали первые месяцы 2018 года, DDoS-атаки затрагивают не только своих прямых жертв, но и компании, уязвимая инфраструктура которых задействована в атаке помимо их воли", — приводятся в сообщении слова руководителя проекта Kaspersky DDoS Protection в России Алексея Киселева.
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