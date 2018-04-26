Китайские рисовые террасы Хакка признаны объектом всемирного наследия

Рисовые террасы Хакка в китайской провинции Цзянси признаны объектом всемирного сельскохозяйственного наследия. Об этом говорится в официальном заявленииПродовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО).

Отмечается, что рисовые террасы являются одними из самых обширных мест выращивания риса в Китае. Площадь природоохранной зоны превышает 2,6 га и продолжается 59 км с севера на юг и 73 км с запада на восток.

Местным жителям понадобилось более трех лет, чтобы Хакка получили статус объекта всемирного сельскохозяйственного наследия. В 2014 году администрация города Ганьчжоу начала процесс подачи официальной заявки в ФАО, в сентябре 2017 года представители ООН провели трехдневную оценочную проверку сельскохозяйственного объекта на соответствие титулу.

По мнению историков, создание рисовых террас Хакка восходит к временам правления династии Сун (960-1279). Значительное расширение террасной системы отмечается при династии Мин (1368-1644) и завершается в начале правления династии Цин (1644-1911).

Китай занимает первое место в мировом рейтинге по количеству объектов всемирного наследия ФАО, почетным титулом удостоены 15 сельскохозяйственных зон, передает ТАСС.