Анжелика Варум решила судьбу песни "Зимняя вишня"

Анжелика Варум не будет исполнять песню «Зимняя вишня», сообщил РИА «Новости» ее супруг, музыкант и композитор Леонид Агутин.

Решение об отказе от песни Варум приняла самостоятельно. «Нет, она не советовалась. Мы погрустили о том, что это была хорошая песня, очень жаль», — отметил Агутин.

Агутин и Варум не исключают, что когда-нибудь песня перестанет ассоциироваться с трагедией в Кемерово. Однако, по словам музыканта, «сейчас это вообще не представляется возможным», передает Газета.ру.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия погибли 64 человека. Ранее стало известно, что обвиняемого в халатности при тушении «Зимней вишни» пожарного оставили под арестом.