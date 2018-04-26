У актера Бориса Клюева нашли тяжелую болезнь легких

Народный артист России 73-летний Борис Клюев испытывает серьезные проблемы со здоровьем, связанные с легкими.

"Это проблемы с легкими, все серьезно. Сейчас я нахожусь дома, в больницу я не ложился", - сказал Клюев для ТАСС.

Российский актер Борис Клюев родился 13 июля 1944 года. С 1969 года работает в Малом театре. Снимался в фильмах "Д’Артаньян и три мушкетера", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "ТАСС уполномочен заявить..." и других.