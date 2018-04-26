Жителя Екатеринбурга обвинили в 32 убийствах и изнасилованиях за 22 года

Следственные органы подозревают ранее задержанного 47-летнего мужчину в серии из 32 убийств и изнасилований, совершенных с 1992 по 2014 год в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба СК РФ по Свердловской области.

Как сообщает РИА Новости, преступления совершались в течение 22 лет в разных районах города. Суд заключил мужчину под стражу.

"Третьим отделом по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области 47-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении 32 преступлений", — говорится в сообщении.

Задержанному предъявили обвинение по статьям УК РФ "Убийство, сопряжённое с разбоем и с изнасилованием", "Покушение на убийство двух лиц, сопряжённое с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера", "Изнасилование несовершеннолетней", "Изнасилование", "Насильственные действия сексуального характера", "Грабеж" и "Разбой".

По данным следствия, первое преступление было совершено 19 декабря 1992 года в отношении несовершеннолетней девушки. Остальные преступления были совершены злоумышленником в период с 26 декабря 2009 по 17 августа 2014 года.

Потерпевшими от действий обвиняемого стали 12 девушек и женщин, которых он встречал в малолюдных местах в утреннее, вечернее или ночное время. С целью сломить сопротивление потерпевших злоумышленник применял к ним физическое насилие, угрожал им убийством, применяя при этом нож. В большинстве случаев обвиняемый похищал имущество потерпевших (деньги или ценные вещи, ювелирные изделия), после чего совершал в отношении них преступления сексуального характера.

Расследование уголовного дела продолжается. Как сообщалось ранее, в отношении подозреваемого планируется провести судебную психиатрическую экспертизу с целью определения его вменяемости, а также наличия или отсутствия психических заболеваний.