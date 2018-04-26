В столичном зоопарке отреставрируют лестницы и оборудуют фонтан

В Кишинёвском зоопарке полным ходом идёт ремонт. Последний раз его делали 15 лет назад. Сейчас рабочие восстанавливают парадную лестницу, обновляют тротуары и сажают цветы.

"15 сотрудников сажают цветы. Мы от работы не отказываемся, делаем что можем", - cказала администратор Кишинёвского зоопарка Ольга Лузбак.



"Нас всех задействовали в работах, которые проводят в зоопарке", - cообщила главный мастер зоопарка Лилия Брэгуцэ.



Всего на территории посадят полторы тысячи цветов, а также оборудуют небольшой фонтан. Помогают рабочим и волонтёры. Один из художников вызвался освежить рисунки животных у входа в зоопарк.



"Я - художник-любитель. Решил внести свою лепту и сделать этот город немного краше".



Администрация также намерена отремонтировать шесть из 30 вольеров. Остальные только покрасят. Работы планируют завершить к понедельнику.



"Если цель поставлена, значит успеем. Мы будет работать нон-стоп, и в субботу и в воскресенье", - cказал директор Кишинёвского зоопарка Александр Ханцацук.



В ближайшее время территорию зоопарка расширят на 14 гектаров. На них оборудуют детскую площадку и вольеры для новых экзотических животных. Общая стоимость проекта достигает пяти миллионов евро.



