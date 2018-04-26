Андрей Нэстасе пригрозил подать на местное издание в суд

Кандидат в мэры Кишинева Андрей Нэстасе в разгар избирательной кампании применил излюбленный прием - нападки на журналистов. Он потребовал опровержения у Ziarul Național, пригрозив подать на издание в суд. Посягательство на честь и достоинство Нэстасе усмотрел в статье про аварию, случившуюся недавно в Бельцах.

"Мы не писали, что это его машина. Только что это автомобиль, на котором он обычно ездит. И это подтвердил вице-председатель партии Александр Слусарь", - сказал журналист Ziarul Național Виталие Хадей.



В редакции заявили, что давать опровержение не намерены. А требование Нэстасе назвали попыткой запугать журналистов. За день до этого лидер Платформы DA на пресс-конференции накинулся на репортера Третьего канала: "Люди вас ненавидят. Парень, я говорил тебе - смени место работы".



Нападки на журналистов стали для Андрея Нэстасе обычной практикой. Особенно его раздражают вопросы об использовании телесуфлёра на пресс-конференциях и о расхождениях в декларации об имуществе и доходах.





