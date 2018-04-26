Незарегистрированный претендент на участие в выборах мэра столицы, член Партии прогрессивного общества Андрей Мунтяну намерен опротестовать решение Кишиневского окружного избирательного совета.
Основанием для отказа в регистрации стало то, как был выдвинут кандидат. Один из однопартийцев несостоявшегося кандидата подал обращение в КОИС, в котором сообщил, что Андрей Мунтяну не самом деле не получил большинства голосов Национального совета ППО.
"Много нарушений, но, на мой взгляд, самое главное, что не был соблюден устав партии. То его положение, которое регламентирует выдвижение в кандидаты на выборах. Претендента должны поддержать две трети членов совета. Но у нас не было ясности, сколь же человек в нем состоит", - сказал секретарь КОИС Виталий Мирон.
Андрей Мунтяну также не смог назвать точное число членов Национального совета партии, и сколько из них проголосвали за его выдвижение в кандидаты.
"Думаю, у нас сейчас, наверное, максимум активных членов бюро. Национального совета", - сказал претендент в кандидаты на выборах мэра Андрей Мунтяну.
Ранее кандидат от Либеральной партии Валериу Мунтяну заявил, что регистрация еще одного кандидата с такой же фамилией поддержит намеренную попытку запутать избирателей.
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