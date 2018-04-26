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В США опубликовали последнюю часть документов по делу об убийстве Кеннеди
// фото: AP Photo
18:45, 26 Apr 2018
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Национальные архивы США опубликовали 19 тысяч документов, связанных с делом об убийстве президента Джона Кеннеди. Это последняя партия материалов, публикация которых началась еще в июле 2017 года.

Как отмечается, вся информация, которая до сих пор засекречена, должна быть снова пересмотрена на предмет необходимости сохранения секретности до 26 октября 2021 года.

Закон о публикации документов еще в 1992 году подписал президент Джордж Буш — старший. Согласно ему, все материалы должны были оставаться секретными в течение 25 лет, но по истечении этого срока могли увидеть свет, если это одобрит глава государства.

Как сообщает РИА Новостив 2017 году президент Дональд Трамп принял решение рассекретить эти документы.

Джона Кеннеди застрелили 22 ноября 1963 года в Далласе. По официальной версии, убийство совершил снайпер-одиночка Ли Харви Освальд. Двумя днями позже его тоже убили — Джек Руби застрелил Освальда в полицейском участке в тот момент, когда его вывели, чтобы отправить в федеральную тюрьму. Споры об убийстве 35-го президента США не прекращаются до сих пор.







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