В США опубликовали последнюю часть документов по делу об убийстве Кеннеди

Национальные архивы США опубликовали 19 тысяч документов, связанных с делом об убийстве президента Джона Кеннеди. Это последняя партия материалов, публикация которых началась еще в июле 2017 года.

Как отмечается, вся информация, которая до сих пор засекречена, должна быть снова пересмотрена на предмет необходимости сохранения секретности до 26 октября 2021 года.

Закон о публикации документов еще в 1992 году подписал президент Джордж Буш — старший. Согласно ему, все материалы должны были оставаться секретными в течение 25 лет, но по истечении этого срока могли увидеть свет, если это одобрит глава государства.

Как сообщает РИА Новости, в 2017 году президент Дональд Трамп принял решение рассекретить эти документы.

Джона Кеннеди застрелили 22 ноября 1963 года в Далласе. По официальной версии, убийство совершил снайпер-одиночка Ли Харви Освальд. Двумя днями позже его тоже убили — Джек Руби застрелил Освальда в полицейском участке в тот момент, когда его вывели, чтобы отправить в федеральную тюрьму. Споры об убийстве 35-го президента США не прекращаются до сих пор.







