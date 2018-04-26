Брэд Питт снимет фильм о скандале с Вайнштейном

Студия Plan B Entertainment Брэда Питта в сотрудничестве с Annapurna Pictures снимут фильм о секс-скандале с Харви Вайнштейном. Об этом пишет The Guardian.

Лента будет посвящена журналистскому расследованию издания New York Times о сексуальных домогательствах голливудского продюсера.

Опубликованный изданием материал был написан Джоди Кантор и Меган Твохей, и на прошлой неделе был удостоен Пулитцеровской премии.

Благодаря ему также в прошлом году стартовала акция протеста женщин против сексуального насилия #MeToo.

Спикер Annapurna Эшли Момтахени отметила, что Харви Вайнштейн будет центральным персонажем будущей картины, пишет korrespondent.net

Известно, что в общей сложности продюсера обвинили в сексуальных домогательствах около 70 женщин. Некоторые из них якобы были изнасилованы.

Ранее сообщалось, что в связи с секс-скандалом на Вайнштейна подал в суд генпрокурор Нью-Йорка.