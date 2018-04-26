Американка родила по YouTube-урокам, находясь в гостиничном номере в Турции. Перед тем, как родить, она посмотрела видео на YouTube и WikiHow. О произошедшем она сообщила на своей странице в Twitter.
22-летняя американка находилась в Стамбуле, когда у не начались роды. Вначале она не поняла, что произошло, списав симптомы на отравление. По ее словам, ребенок должен был появиться на свет позже.
Однако, посмотрев симптомы в Google, поняла что ребенок на подходе. В итоге, не став прибегать к помощи врачей, девушка родила самостоятельно в гостиничном номере, пред тем прочитав статью на WikiHow и посмотрев несколько видео-уроков, пишет korrespondent.net
Рожала девушка в ванне, наполненной водой. После того, как она начала тужиться, ребенок вышел почти сразу. Покормив новорожденного грудью, она легла спать.
На следующий день она отправилась улаживать проблемы со свидетельством для новорожденного, поскольку просто так с ребенком она улететь из Турции не могла.
Комментарии
- Предсказана сумма ущерба от войны России с Telegram
- «Самая австралийская в мире фотография» прославилась в сети
- Жительница Пензы обнаружила дома спящих незнакомцев
- Российская псевдомодель выманила у поляка восемь миллионов рублей
- Самолет Москва-Челябинск вынужденно посадили из-за курящего мужчины
- Жителя Екатеринбурга обвинили в 32 убийствах и изнасилованиях за 22 года
- В Одесской области подорвали гранатой автомобиль
- Назойливость дорого обойдется египетским торговцам
- В Финляндии предложили запретить "мясные" названия для вегетарианской пищи
- В Финляндии предложили запретить "мясные" названия для вегетарианской пищи
- Американка родила по инструкциям YouTube-уроков
- Брэд Питт снимет фильм о скандале с Вайнштейном
- Предсказана сумма ущерба от войны России с Telegram
- «Самая австралийская в мире фотография» прославилась в сети
- Жительница Пензы обнаружила дома спящих незнакомцев
- В 52 года умер актер из сериала "Сваты"
- У актера Бориса Клюева нашли тяжелую болезнь легких
- Ученые рассказали, какой шоколад полезен для здоровья
- Бывшая стриптизерша получила наследство от клиента
- Работа мечты: открыта вакансия путешественника по Америке и Европе с зарплатой 9500 евро
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. В голову придут плодотворные идеи.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. В первой половине дня возможны нарушения планов.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Хорошо пойдут дела на бирже.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Активный, творческий день. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День вряд ли будет богат событиями. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня возможны перемены. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Ваше настроение улучшится.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Хорошо пойдут дела у финансистов.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня вы будете душой компании. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md