Американка родила по инструкциям YouTube-уроков

Американка родила по YouTube-урокам, находясь в гостиничном номере в Турции. Перед тем, как родить, она посмотрела видео на YouTube и WikiHow. О произошедшем она сообщила на своей странице в Twitter.

22-летняя американка находилась в Стамбуле, когда у не начались роды. Вначале она не поняла, что произошло, списав симптомы на отравление. По ее словам, ребенок должен был появиться на свет позже.

Однако, посмотрев симптомы в Google, поняла что ребенок на подходе. В итоге, не став прибегать к помощи врачей, девушка родила самостоятельно в гостиничном номере, пред тем прочитав статью на WikiHow и посмотрев несколько видео-уроков, пишет korrespondent.net

Рожала девушка в ванне, наполненной водой. После того, как она начала тужиться, ребенок вышел почти сразу. Покормив новорожденного грудью, она легла спать.

На следующий день она отправилась улаживать проблемы со свидетельством для новорожденного, поскольку просто так с ребенком она улететь из Турции не могла.