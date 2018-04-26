Молдавское вино - почетный гость на международной выставке в Швейцарии

Молдова впервые участвует в качестве почетного гостя международной выставки "Arvinis 2018", которая проходит в городе Монтрё, Швейцария. Нашу страну представляют 14 винодельческих компаний, объединившихся под маркой национального бренда "Wine of Moldova".

Как сообщает Молдпрес, в рамках официального открытия выставки, делегат нашей страны при Всемирной торговой организации Корина Кожокару подчеркнула, что «вино является одной из жемчужин Республики Молдова, настоящим послом искусства и мастерством винограда и вина, пересекающей любую границу, в полной мере характеризуя зрелость, ценности и гостеприимство нации».

Представители посольства Молдовы в Швейцарии пригласили участников выставки посетить национальный стенд Молдовы, осуществив не только виртуальные путешествия по престижным подземным винным погребам Республики Молдова, но и открыв для себя туристические направления в Молдове.

Гости мероприятия и винные эксперты могли ознакомиться с туристическими маршрутами в Молдове, винным, гастрономическим, культурным туризмом, которые Агентство туризма представило через рекламные проспекты и виртуальные посещения главных туристических достопримечательностей нашей страны.

Программа выставки позволяет, как профессионалам, так и простым потребителям принять участие в дегустациях, профессиональных презентациях вин, мастер-классах, которые проводятся специалистами в областях виноделия и туризма. В рамках мероприятия директор Национального бюро винограда и вина Георге Арпенин проведет мероприятие «Элегантные вина из Молдовы».

Мероприятие проводится 23 год подряд, в нем участвуют 200 производителей вина со всего мира, которые представили более 5000 высококачественных вин с 5 континентов.