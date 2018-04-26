Водители 13 фур выстроили машины под мостом, чтобы спасти американца

Водители фур в американском Детройте на протяжении более четырех часов не давали местному жителю свести счеты с жизнью, устроив своеобразную подушку из машин под мостом.

Поставить точку в жизненной эпопее мужчина решил ранним утром во вторник на мосту в пригороде автомобильной столицы Соединенных Штатов, но вовремя был замечен прохожими. Уговоры полицейских успеха не возымели, и тогда стражи порядка призвали на помощь водителей грузовиков, передает Вести.ру.