С помощью Словакии в Молдове внедрят проекты по защите окружающей среды

Словакия поможет Молдове с реализацией проектов по защите окружающей среды.

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, в среду и четверг были проведены рабочие встречи представителей министерства и Словацкого агентства по международному сотрудничеству и развитию (SlovakAID), основной целью которых, стала разработка стратегии по сотрудничеству между двумя странами в области защиты окружающей среды на 2019-2023 гг.



"Большое внимание уделялось проблеме эвакуации и утилизации отходов, а также соответствия Молдовы Базельской конвенции о контроле трансграничной перевозки опасных отходов и их безопасной утилизации", - сообщили в MADRM.



Молдавская и словацкая стороны отметили положительные результаты, такие как гармонизация молдавского законодательства в соответствии с европейскими нормами, а также разработку в республике автоматизированной информационной системы "Управление отходами", которая обеспечит граждан всей необходимой информацией о данном процессе, передает Инфотаг.