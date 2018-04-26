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Из робота в автомобиль за минуту: японские инженеры построили трансформера. ВИДЕО
// фото: j-deite.jp/
19:51, 26 Apr 2018
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Японские инженеры представили робота J-deite RIDE, который превращается в двухместный автомобиль. По словам разработчиков, трансформация длится всего минуту. В высоту робот достигает 3,7 метра.

Технически J-deite RIDE может ходить со скоростью 100 метров в час и в состоянии автомобиля перевозить людей, но инженеры отмечают, что не тестировали робота за пределами ангара, передает meduza.io.

Как рассказал один из создателей робота Кендзи Исида, он вдохновлялся героями-трансформерами из аниме. Разработчики надеются, что их проект пригодится в развлекательной индустрии — парках развлечений и уличных праздниках.




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