В США произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе: 20 пострадавших

В США в результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в городе Сьюпириор штата Висконсин пострадали, по меньшей мере, 20 человек. Об этом со ссылкой на мэра города Джима Пейна сообщает в четверг, 26 апреля, издание Time.

По словам мэра, пострадали 20 человек, шесть из них доставили в больницу. Он также отметил, что обстановка "стабильная", но пока нельзя сказать, увеличится ли число жертв.

В свою очередь в департаменте полиции Сьюпириор доложили, что на месте работают сотрудники спасательной службы. Угрозы для жителей и необходимости эвакуации нет, сообщает korrespondent.net

Как отмечается, сообщение о взрыве на НПЗ пожарная служба получила примерно в 10:06 (18:06 по киевскому времени). Согласно первоначальным отчетам, пострадали, по меньшей мере, шесть человек. Информации о состоянии пострадавших пока нет.

По данным очевидцев, взрыв был слышен на расстоянии нескольких кварталов.

Всего на указанном заводе работает 180 человек. Он принадлежит канадской нефтегазовой компании Husky Energy.