Сегодня в Молдове отмечают День государственного флага и герба

В Молдове сегодня День государственного флага и герба. 27 апреля 1990 года на парламент был впервые водружен триколор. На крышу здания его поднял депутат Георге Гимпу. А спустя 20 лет этот день стал знаменательной датой.

С конца 80-х годов прошлого века триколор был символом национального возрождения. Синий цвет символизирует надежду и стабильность, желтый - материальные и духовные ценности, а красный - вечный огонь и кровь, пролитую ради свободы.







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