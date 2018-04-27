ЦИК начинает печать избирательных бюллетеней для местных выборов

Центризбирком отдал в печать основные избирательные списки. Составили их по данным государственного реестра, включающего граждан страны с правом голоса.

В Кишиневе таких больше 630-ти тысяч, в Бельцах - 104 тысячи. Всего же 20 мая на участках ждут около 750-ти тысяч избирателей - в этот же день досрочные местные выборы пройдут еще в пяти селах.



Напечатанные документы ЦИК отправит в мэрии, а там их распределят по избирательным участкам. С 30 апреля по 19 мая списки можно проверить на сайте Центризбиркома или на участке по месту жительства.





