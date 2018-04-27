Вчера прошли первые теледебаты кандидатов в мэры Кишинёва

Новые лифты в домах, подземные парковки и озеленение города. Это лишь некоторые предвыборные обещания кандидатов в мэры Кишинёва. Накануне они встретились на первых предвыборных теледебатах. Приняла в них участие и Сильвия Раду, исполнявшая обязанности градоначальника последние пять месяцев. Она отметила, что решила баллотироваться, поскольку хочет продолжить начатые в мэрии проекты.

"Продолжу чистку в мэрии. Непрофессионалы, которые считают карандаши, уйдут. Нужно решить вопрос незаконных построек, он хорошо знаком жителям Кишинёва. Необходимо остановить акул рынка недвижимости", - сказала независимый кандидат Сильвия Раду.



"Ваше главное преимущество в том, что вы за пять месяцев успели более детально ознакомиться с проблемами муниципалитета. Вы позиционируете себя как администратор и менеджер, и это единственное, чем вы хотите убедить граждан", - отметил эксперт Игорь Боцан.



А кандидат от Партии национального единства Константин Кодряну намерен сделать из Кишинёва европейскую столицу.



"Первое, что я сделаю в качестве мэра, запрещу любые работы в течение дня. Это мешает гражданам, проживающим в муниципии Кишинёв", - сказал кандидат от Партии национального единства Константин Кодряну.



Александра Кан от Национал-либеральной партии уверена, что получит поддержку граждан, так как у неё есть опыт в администрировании.



"Я смогу объединить идеи и людей. То есть, я это делала постоянно и добивалась результатов. Также и тут достигну успеха. Вы убедитесь, что сотрудничество между местными и государственными органами возможно", - сказала кандидат от Национал-либеральной партии Александра Кан.



Виктор Стрэтилэ, выдвиженец Экологической партии зеленых, намерен реформировать мэрию.



"У нас ясные видения как оптимизировать структуру мэрии, сколько работников нужно и как распределить ответственность", - заявил кандидат от Экологической партии зеленых Виктор Стрэрилэ.



Кандидат от социалистов Ион Чебан в дебатах не участвовал. Он написал в социальной сети, что примет участие в теледебатах только вместе с кандидатом от правых сил, у которого неплохие результаты согласно социологическим опросам, как например Андрей Нэстасе или Сильвия Раду.





