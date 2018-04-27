"Арена Кишинев" нужна нам всем, такой проект должен был появиться еще лет десять назад"

Молдове нужна многофункциональная арена, а реализация такого проекта запоздала как минимум на 10 лет. Только сейчас есть видение и желание построить такой комплекс. Такое заявление сделал министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич в интервью Ziarul Național.

- Все исследования четко показывают, что молодежи не хватает мест развлечений и культуры. У нас очень мало мест, куда молодежь могла бы пойти, чтобы быть вместе, развлекаться, иметь доступ к интересным мероприятиям с международным участием. Если мы хотим, чтобы наши молодые люди только и сидели с телефоном в руках и ели фаст-фуд, тогда да, такая арена - не приоритет, - сказал Габурич.

Министр объяснил, почему был выбран частно-государственный проект, и отметил, что земля, выделенная Арене, останется в собственности государства, передает kp.md.

- Хочу, чтобы не было спекуляций на этот счет: земля останется в частной собственности государства. Мы провели много исследований в поисках лучшей формулы. Все оценивали реалистично и прагматично. Финансовая оценка показала, что этот проект обойдется в 30-50 миллионов лев. Если бы государство взяло на себя этот проект, нужно была бы выплатить всю сумму, а именно - в течение года, пока будет идти строительство арены. У государства нет таких денег, а обратиться к коммерческим банкам за кредитованием не представляется возможным, - объяснил министр.

Кирилл Габурич рассказал и про выбор места расположения комплекса.

- Такие арены строятся только на территории, расположенной недалеко от больших городов. Иначе они неэффективны. Посчитали, что самым хорошим решением станет участок в Ставченах, находящийся в управлении Национального колледжа виноградарства и виноделия. Это участок с плохой растительностью, как показали исследования. Он - идеальный для важного строительства, тем самым, он обретет ценность, - сказал Габурич.

Министр подтвердил, что участок, необходимый для строительства арены, составляет 10 гектаров, а оставшаяся территория будет использована для развития комплекса. Такая арена станет привлекательной и для других проектов.

- Остальные 59 гектаров будут в управлении государства, как резерв для потенциального и очень вероятного развития зоны. Хорошо известно, что когда появляется подобная конструкция, она затем привлекает и другие инвестиции. Международный опыт показал, что кроме основной цели существует интерес к развитию и других зданий – может, магазинов, отелей, спортивных общежитий, кинотеатра. Для таких проектов у нас есть свободное место, - отметил Габурич.

Он отметил и условия, которым должен соответствовать частный партнер, отобранный посредством международного конкурса.

- Среди условий - оборот компании, опыт, осуществление подобных проектов в прошлом (их минимальная стоимость составляет 30 миллионов евро), доступ к линиям финансирования в размере не менее 50 миллионов евро. Мы работаем над документацией для конкурса, и заверяю вас, что пройдем все эти условия, а также другие, которые будут гарантировать, что у победителя будет опыт и ресурсы для строительства «Арены Кишинэу» по стандартам, которые мы хотим, - заверил министр экономики.

Министерство просвещения, культуры и исследований должно создать комиссию по отбору частного партнера и открыть конкурс.

- После определения победителя пройдут переговоры и подписание контракта, а потом выдача разрешительных документов на строительство. Далее дорога будет открыта для работ, которые будут вестись максимум 12 месяцев, - заверил Кирилл Габурич.