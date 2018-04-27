Молдове нужна многофункциональная арена, а реализация такого проекта запоздала как минимум на 10 лет. Только сейчас есть видение и желание построить такой комплекс. Такое заявление сделал министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич в интервью Ziarul Național.
- Все исследования четко показывают, что молодежи не хватает мест развлечений и культуры. У нас очень мало мест, куда молодежь могла бы пойти, чтобы быть вместе, развлекаться, иметь доступ к интересным мероприятиям с международным участием. Если мы хотим, чтобы наши молодые люди только и сидели с телефоном в руках и ели фаст-фуд, тогда да, такая арена - не приоритет, - сказал Габурич.
Министр объяснил, почему был выбран частно-государственный проект, и отметил, что земля, выделенная Арене, останется в собственности государства, передает kp.md.
- Хочу, чтобы не было спекуляций на этот счет: земля останется в частной собственности государства. Мы провели много исследований в поисках лучшей формулы. Все оценивали реалистично и прагматично. Финансовая оценка показала, что этот проект обойдется в 30-50 миллионов лев. Если бы государство взяло на себя этот проект, нужно была бы выплатить всю сумму, а именно - в течение года, пока будет идти строительство арены. У государства нет таких денег, а обратиться к коммерческим банкам за кредитованием не представляется возможным, - объяснил министр.
Кирилл Габурич рассказал и про выбор места расположения комплекса.
- Такие арены строятся только на территории, расположенной недалеко от больших городов. Иначе они неэффективны. Посчитали, что самым хорошим решением станет участок в Ставченах, находящийся в управлении Национального колледжа виноградарства и виноделия. Это участок с плохой растительностью, как показали исследования. Он - идеальный для важного строительства, тем самым, он обретет ценность, - сказал Габурич.
Министр подтвердил, что участок, необходимый для строительства арены, составляет 10 гектаров, а оставшаяся территория будет использована для развития комплекса. Такая арена станет привлекательной и для других проектов.
- Остальные 59 гектаров будут в управлении государства, как резерв для потенциального и очень вероятного развития зоны. Хорошо известно, что когда появляется подобная конструкция, она затем привлекает и другие инвестиции. Международный опыт показал, что кроме основной цели существует интерес к развитию и других зданий – может, магазинов, отелей, спортивных общежитий, кинотеатра. Для таких проектов у нас есть свободное место, - отметил Габурич.
Он отметил и условия, которым должен соответствовать частный партнер, отобранный посредством международного конкурса.
- Среди условий - оборот компании, опыт, осуществление подобных проектов в прошлом (их минимальная стоимость составляет 30 миллионов евро), доступ к линиям финансирования в размере не менее 50 миллионов евро. Мы работаем над документацией для конкурса, и заверяю вас, что пройдем все эти условия, а также другие, которые будут гарантировать, что у победителя будет опыт и ресурсы для строительства «Арены Кишинэу» по стандартам, которые мы хотим, - заверил министр экономики.
Министерство просвещения, культуры и исследований должно создать комиссию по отбору частного партнера и открыть конкурс.
- После определения победителя пройдут переговоры и подписание контракта, а потом выдача разрешительных документов на строительство. Далее дорога будет открыта для работ, которые будут вестись максимум 12 месяцев, - заверил Кирилл Габурич.
Комментарии
- "Арена Кишинев" даст около 200 рабочих мест и налогов на сумму 15 миллионов евро
- Лучшим студентам Молдовы вручили почетные стипендии
- В Дрокиевском районе отремонтировали детский сад
- Молдова стала членом Организации сети международных географических указаний
- Кто будет строить "Арену Кишинев"?
- Сегодня в Молдове отмечают День государственного флага и герба
- С помощью Словакии в Молдове внедрят проекты по защите окружающей среды
- В столичном зоопарке отреставрируют лестницы и оборудуют фонтан
- Депутаты поддержали кандидатуры двух судей Высшей судебной палаты
- Где можно будет получить справку о неподкупности
- Обгоревшие дела двух детей найдены на овощехранилище в Нижегородской области
- СМИ сообщили вероятное имя сына Кейт Миддлтон
- Украинец обстрелял шумную компанию с балкона
- Во Франции 11 человек задержали за миллионные кражи косметики и парфюмерии
- Появилось видео убийства звукооператора в США во время съемок
- В 52 года умер актер из сериала "Сваты"
- Водители 13 фур выстроили машины под мостом, чтобы спасти американца
- У актера Бориса Клюева нашли тяжелую болезнь легких
- Жителя Екатеринбурга обвинили в 32 убийствах и изнасилованиях за 22 года
- Анжелика Варум решила судьбу песни "Зимняя вишня"
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. В голову придут плодотворные идеи.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. В первой половине дня возможны нарушения планов.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Вас будут волновать вопросы материального характера. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День придаст решимости Вашим действиям. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Возможны приятные приключения. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Хорошо пойдут дела на бирже.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Мечты должны соответствовать реальности. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Ваше настроение улучшится.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Не спешите довериться малознакомым людям. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Хорошо пойдут дела у финансистов.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День в целом благоприятен. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md