Кто будет строить "Арену Кишинев"?

У Министерства образования, культуры и исследований с сегодняшнего дня есть в распоряжении 30 дней на то, чтобы организовать и провести конкурс по отбору частного партнера проекта «Арена Кишинев». Это предусмотрено решением правительства об утверждении целей и условий частно-государственного партнерства для проектирования и строительства многофункциональной арены, опубликованном в «Мониторул Офичиал».

Арена будет возведена в пригороде Кишинева Ставченах, где было выделено около 70 гектаров земли на реализацию проекта. Комплекс будет включать в себя многофункциональную зону, вмещающую не менее 4 тысяч мест, где можно будет проводить различные спортивные мероприятия по стандартам международных федераций. Кроме того, в комплексе будут проводиться культурные мероприятия, концерты, выставки и прочие.

Также планируется построить парковки на 1000 автомобилей, отдельную зону для занятий и небольших мероприятий, крытые аквапарк, спа и фитнес, олимпийский бассейн с трибуной для зрителей, рассчитанный как минимум на 500 мест согласно международным стандартам, не меньше восьми теннисных кортов, места общепита и другие объекты инфраструктуры, напоминает kp.md.

Опубликованный документ включает и требования к частному партнеру. Так, он должен иметь общий опыт в области строительства, как минимум три строительных проекта, реализованных за последние пять лет стоимостью не менее 30 миллионов евро каждый. При этом, как минимум один из общего числа реализованных проектов должен быть подобного спортивного профиля. Партнер должен показать среднегодовой оборот от строительных работ в размере не менее 50 миллионов евро в год за последние три года, а также иметь доступ к линиям финансирования в размере не менее 50 миллионов евро от банковских учреждений или других финансовых учреждений с хорошей репутацией.

Кроме земли, государство должно вложить в реализацию комплекса 202 миллиона леев, которые будут предусмотрены в бюджетах на 2018-2019 годы. С момента подписания контракта у частного партнера будет 12 месяцев на завершение строительства арены, а частно-государственное партнерство продлится как минимум 10 лет, после чего «Арена Кишинев» будет передана бесплатно в собственность государства.

Реализацию проекта приветствовали председатели спортивных федераций страны, заявившие, что это придаст новый импульс развитию достижений в спорте. Идею поддержали и импресарио. По их мнению, с появлением арены станет легче привозить в Кишинев мировых звезд и организовывать грандиозные концерты.