Пилотов, уличенных в пьянстве, пришлось отпустить: они смогут вернуться к полетам

Два пилота канадской авиакомпании Air Transat, арестованные в июле 2016 года в аэропорту Глазго по подозрению в употреблении алкоголя перед вылетом, освобождены из-под стражи, после того как вещественные доказательства по их делу оказались уничтожены.

41-летний Жан-Франсуа Перро и 39-летний Имран Зафар Сайед были арестованы за несколько минут до того, как они должны были отправиться в трансатлантический рейс из Шотландии в Канаду.

На борту самолета, которым они должны были управлять, находились 250 пассажиров и девять членов экипажа. Вылет борта был задержан до следующего утра. Авиакомпания выплатила компенсацию пассажирам за отмену рейса. По законам Шотландии, предельное содержание алкоголя в крови летчиков, бортпроводников и авиадиспетчеров не должно превышать 20 миллиграммов на 100 миллилитров.

Это требование отражает скорость реакции, необходимой в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Оно распространяется на всех членов экипажа - не только на пилотов.

В обвинительном заключении говорится, что в крови командира воздушного судна Перро содержалось 32мг алкоголя на 100мл, а второго пилота Сайеда - 49мг.

Судить пилотов оказалось невозможным, так как сотрудники тюрьмы уничтожили образцы их крови, и обвинение не смогло представить никаких доказательств, что пилоты нарушили закон. Air Transat уже заявила, что оба смогут вернуться на работу, при условии, что они пройдут курс переподготовки.

Они также обвинялись в том, что устроили драку в гостинице Hilton в Глазго и вели себя угрожающе, передает ВВС.

Образцы крови обоих пилотов были разделены на две части: одна была передана обвинению, а вторая - самим пилотам. Образцы, переданные пилотам, хранились вместе с их личными вещами после того, как их отправили в тюрьму в ожидании суда. Но когда они были доставлены в тюрьму Лоу-Мосс, охранник Пол Скулар решил, что эти образцы будет невозможно использовать как вещественное доказательство, и вместе с тюремной медсестрой Марой Фрейзер уничтожил их.