Ким Чен Ын стал первым лидером КНДР, ступившим на территорию Южной Кореи

Лидеры КНДР и Южной Кореи проводят первый саммит больше чем за десятилетие. Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, который перешел через военно-демаркационную линию на территорию Южной Кореи в пограничном пункте Пханмунджом.

Ким Чен Ын назвал встречу с Мун Чжэ Ином началом новой истории, передает ВВС. С момента окончания войны в 1953 году впервые руководитель коммунистического Севера лично прибыл в Южную Корею.

После утренних переговоров и перерыва лидеры двух Корей решили побеседовать наедине и отправились на прогулку. Как написала в "Твиттере" корреспондент Франс-Пресс, издалека казалось, что говорит больше Мун Чжэ Ин, а Ким Чен Ын в основном слушает его, улыбаясь и вежливо кивая.

Долгая беседа вдали от журналистов и охранников длилась почти час. При этом телевидение вело прямую трансляцию; слов лидеров было не слышно, зато миллионы зрителей могли слышать пение редких птиц, сохранившихся в демилитаризованной зоне.

Перед началом саммита лидеры двух Корей обменялись долгим (оно длилось почти 30 секунд) рукопожатием. В этот момент оба лидера находились каждый на своей стороне границы, между ними состоялся короткий диалог, после которого Мун Чжэ Ин сделал по приглашению Ким Чен Ына шаг на северную сторону границы. Этот момент, судя по всему, не был заранее оговоренной частью церемонии.

После этого лидеры КНДР и Южной Кореи вернулись обратно в Южную Корею и в сопровождении почетного караула отправились к Дому мира в демилитаризованной зоне. Все это время лидеры держались за руки.

Перед началом переговоров Ким Чен Ын сказал, что надеется на откровенный разговор. Важнейшие темы саммита Севера и Юга - ядерное разоружение и мир на полуострове.

Как передает Мониторинговая служба Би-би-си, государственное телевидение КНДР рассказало о встрече и впервые назвало лидера Южной Кореи "президентом". До этого в течение полувека в КНДР официально не признавали, что Южная Корея - это отдельное государство, и теледикторы называли ее просто "южной частью страны".

Встреча Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина стала кульминацией процесса постепенного потепления отношений между Сеулом и Пхеньяном, начавшегося несколько месяцев назад. Предполагается, что она подготовит почву для предстоящих переговоров между США и КНДР.

Однако многие аналитики по-прежнему скептически оценивают искренность недавних заявлений Севера об отказе от ядерного оружия. Пхеньян на прошлой неделе объявил о прекращении ядерных испытаний и запусков межконтинентальных баллистических ракет, а также закрытии ядерного полигона на севере страны.