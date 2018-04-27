Похищенное сердце ирландского святого нашли в парке спустя шесть лет

В Дублине полиции удалось найти сердце католического святого, похищенное из местного собора шесть лет назад.

Сердце святого Лоуренса О'Тула обнаружили в неповрежденном состоянии в городском парке ирландской столицы в результате проведенного полицией расследования, передает ВВС.

Экстравагантная кража произошла в кафедральном соборе Церкви Христовой в 2012 году. По данным следствия, чтобы завладеть реликвией, вор спрятался в здании храма, дожидаясь его закрытия на ночь. Предполагается, что похититель сердца использовал кусачки, чтобы перерезать металлические прутья, ограждавшие деревянную шкатулку с сердцем святого. Перед уходом из собора он зажег две свечи мира перед алтарем Святой Троицы.

Комментируя похищение, настоятель собора Дермот Дюнн сказал, что материальная ценность реликвии невысока, однако она является бесценным сокровищем, которое связывает нынешнее устройство [церкви] с ее основателем.

Архиепископ ирландской церкви Майкл Джексон в четверг вечером получил находку из рук представителя ирландской полиции Пэта Лихи.

Лоуренс О'Тул стал архиепископом Дублина в 1162 году и умер в Нормандии в 1180 году. Он был причислен к лику святых католической церковью в 1225 году благодаря чудесам, которые якобы происходили в его склепе.

Его сердце было доставлено в Ирландию и находилось в кафедральном соборе Церкви Христовой.