Роскомнадзор заблокировал сетевые адреса "Фейсбука", "ВКонтакте" и "Яндекса"

Сетевые адреса крупных технологических компаний и интернет-сервисов появились в "черном списке" Роскомнадзора в ночь на 27 апреля. Под блокировки попали три сетевых адреса соцсети "Фейсбук" и один - соцсети "ВКонтакте", а также пять адресов компании "Яндекс".

Также в списке оказались сетевые адреса "Твиттера", "Одноклассников", Yahoo! и LiveInternet - всего около двухсот IP.

Би-би-си удостоверилась в том, что эти сетевые адреса попали в официальный реестр блокировок. В реестре запрещенной информации было указано, что доступ к адресам ограничен по требованию Генпрокуратуры № 27−31−2018/Ид2971−18 от 16 апреля. Несколько часов спустя адреса пропали из списка блокировок.

В пятницу утром пресс-служба Роскомнадзора пояснила, что блокировка IP-адресов зарубежных и российских соцсетей произошла по техническим причинам. "Кратковременное попадание в реестр отдельных IP-адресов было связано с технологическими особенностями работы системы" - говорится в сообщении.

До этого Роскомнадзор требовал от провайдеров ограничить доступ лишь к облачным серверам компаний, которые предоставляют сетевые адреса мессенджеру Telegram, напоминает ВВС.

13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram в России из-за отказа мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования. Ведомство внесло Telegram в реестр запрещенных сайтов приступило к его блокировке.

Исполняя это решение, ведомство за полторы недели заблокировало 18 млн сетевых адресов, в том числе используемых другими компаниями.

Основатель Telegram Павел Дуров тогда заявил, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, однако предупредил, что без использования VPN (виртуальных частных сетей) и прокси-серверов (промежуточных серверов) Telegram все же может быть временами недоступен.