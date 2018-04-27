Молдова стала членом Организации сети международных географических указаний

Национальное бюро винограда и вина (НБВВ) стало членом Организации сети международных географических указаний (OriGIn) со штаб-квартирой в Женеве.

Как передает Инфотаг, директор НБВВ Георгий Арпентин сказал, что, располагая членством в OriGIn, Молдова получит доступ к лучшей международной практике в этой области.



"Присоединившись к этой платформе, мы будем в курсе всех изменений в законодательствах стран, в которые экспортируем наши вина и дивины с охраняемым географическим указанием (ОГУ). OriGIn является также эффективным инструментом в борьбе с фальсифицированными продуктами с охраняемым географическим указанием на зарубежных рынках", - отметил он.



OriGIn является мощным рупором почти 500 производителей продукции с охраняемым географическим указанием из 40 стран. Наряду с НБВВ, к OriGIn присоединились производители винной продукции с охраняемым географическим указанием "Valul lui Traian", "Codru", "Ştefan Vodă" и "Divin".





