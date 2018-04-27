Опубликовано видео убийства главы непризнанного правительства Йемена

Телеканал Al Arabia опубликовал видеозапись авиаудара ВВС Саудовской Аравии по автомобилю главы Высшего политического совета Йемена и лидера движения "Ансар Алла" Салеха ас-Самада.

На кадрах показан пуск двух ракет. Первая попала в автомобиль, после чего вторая машина остановилась, из нее выбежали люди. Затем по ним выпустили вторую ракету.

О гибели ас-Самада стало известно 23 апреля. Духовный лидер движения "Ансар Алла", контролирующего северную часть Йемена, Абдель Малик аль-Хуси пообещал наказать причастных к гибели главы Высшего политического совета. Он возложил ответственность за авианалет на США и Саудовскую Аравию, сообщает РИА Новости.

Салех Али ас-Самад занимал пост председателя Высшего политического совета с августа 2016 года и фактически руководил государством. В начале апреля он пообещал Саудовской Аравии "год, полный баллистических ракет".

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд-Раббу Мансуру Хади.

Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, в ответ на что хуситы регулярно запускают ракеты по саудовской территории.





