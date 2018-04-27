В Дрокиевском районе отремонтировали детский сад

В четвертом детсаду села Пелиния Дрокиевского района завершили капитальный ремонт. Он продолжался полгода и стоил миллион леев. Предоставило средства правительство Румынии.

На открытии обновленного детсада присутствовали представители правительство и парламента.



"После ремонта все выглядит безупречно. Есть все необходимое: новая мебель, книги, игрушки. Мы всегда поддерживаем тех, кто предлагает и реализует такие проекты. Конечно же, мы будем продолжать такую работу. Развитие сферы дошкольного образования - приоритетная задача правительства", - сказала министр образования, культуры и исследований Моника Бабук.



"Впервые я побывал в этом детсаду в 2012 году. Мы всегда стараемся оказать местным жителям помощь, когда это необходимо, и в конечном итоге нам удалось добиться отличного результата", - сказал депутат ДПМ Корнелиу Падневич.



"В Дрокиевском районе 43 детских сада. Они способны принять четыре с половиной тысячи детей. Посещают детсады 3500 детей", - сказал глава Дрокиевского района Василе Грэдинару.



В селе Пелиния, где живет восемь тысяч человек действуют четыре детсада.



