Лучшим студентам Молдовы вручили почетные стипендии

Лучшим студентам страны вручили почетные стипендиции. По 12 тысяч леев получили 50 юношей и девушек со всей Молдовы.

Один из них - студент третьего курса Экономической академии Александр Бречко. Цель принять участие в конкурсе лучших он постаил перед собой, еще учась в колледже.



"Я очень рад, что добился поставленной задачи, добился своей цели", - сказал студент Экономической академии Александр Бречко.



Всего в конкурсе участвовали 125 студентов. Как отмечают организаторы, состязание было непростым и напряженным.



"Конкурс собрал студентов разных курсов и различных факультетов двадцати одного университета", - сказала госсекретарь МОКИ Анжела Кутачевич.



"Задача конкурса - стимулировать студентов к участию во внеаудиторных проектах, мотивировать их на эффективное освоение знаний и стремление стать лучшими специалистами", - сказала организатор конкурса Анжела Мусет.



Конкурс "Почетная стипендия" проводится уже 22 года. Денежные премии за отличные знания и навыки получили 1450 студентов.





