Ученые использовали около 200 мозгов свиней со скотобойни и подключили их к замкнутой системе жизнеобеспечения BrainEX, которая обеспечивала мозг насыщенной кислородом кровью.

Как выяснилось, мозг способен работать вне тела более суток. Мыслить и находиться в сознании такой мозг не способен – в его работу вмешиваются вещества, не позволяющие тканям разбухать. Но ученых удивило, что миллиарды отдельных клеток в мозге оказались здоровыми и способными к нормальной активности.

Мозг свиньи имеет много общего с человеческим. По мнению ученых, дальнейшая работа в этой области позволит сохранять и мозг человека отдельно от тела.

Как выяснилось, мозг способен работать вне тела более суток. Мыслить и находиться в сознании такой мозг не способен – в его работу вмешиваются вещества, не позволяющие тканям разбухать. Но ученых удивило, что миллиарды отдельных клеток в мозге оказались здоровыми и способными к нормальной активности, передает