"Арена Кишинев" даст около 200 рабочих мест и налогов на сумму 15 миллионов евро

Строительство «Арены Кишинев» положительно скажется на здоровье населения страны, развитии экономики и продвижении имиджа Молдовы. Это показало технико-экономическое обоснование проекта. Таким образом, благодаря строительству многофункциональной арены будет запущен процесс решения актуальной проблемы, когда каждый второй гражданин Молдовы страдает избыточным весом. В Молдове недостаточная физическая активность является шестым главным фактором риска для здоровья граждан.

Отчет Всемирной организации здравоохранения показывает, что каждый доллар, инвестированный в физическую активность, экономит 3,2 доллара в медицинской системе. Экономические преимущества проекта еще более заметны. Согласно ТЭО, 28 миллионов евро или 70% всего объема инвестиций в размере 40 миллионов евро пойдут в национальную экономику. 30% вернутся в ВВП страны инвестора. Соответственно, вклад этого проекта в рост ВВП муниципия Кишинев составит 0,6% в год строительства, передает kp.md.

В то же время, согласно оценкам министерства финансов, сумма налогов и пошлин, собранных в бюджет, увеличится благодаря данному партнерству на 5,7 миллионов евро во время строительства арены. В это время будет создано 800 рабочих мест для строительства объекта. После его введения в эксплуатацию в комплексе будет 48 постоянных сотрудников. Авторы ТЭО также отмечают, что на каждое новое рабочее место придется еще три в смежных секторах. Таким образом, в целом будет создано более 190 постоянных рабочих мест.

Оценки показали, что рабочие, нанятые для строительства комплекса, получат совокупный доход в размере около 2,8 миллиона евро, а постоянные сотрудники Арены за время деятельности комплекса получат совокупный доход, превышающий 20 миллионов евро. Из этих сумм государство получит в виде налогов около 10 миллионов евро.

Авторы технико-экономического обоснования проекта посчитали, что «Арена Кишинэу» сможет проводить ежегодно 28 спортивных мероприятий, 42 концерта, спектакля и выставки, десятки корпоративных мероприятий, общественных съездов, конференций, модных презентаций и так далее. Контракт частно-государственного партнерства будет действовать не менее 10 лет. За это время инвестиции, осуществленные частным партнером, будут возмещаться за счет доходов, полученных от деятельности многофункциональных залов и из государственного бюджета. В итоге «Арена Кишинев» перейдет в собственность государства.