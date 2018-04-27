Украинец обстрелял шумную компанию с балкона

В Тернополе мужчина обстрелял из пневматического оружия компанию молодых людей, которые громко разговаривали во дворе дома. Об этом в четверг, 26 апреля, сообщила местная полиция.

По предварительной информации, группа молодых людей - две девушки и парень - в 2:30 сидели во дворе на массиве Дружба. Компания громко разговаривала и мешала местным жителям. Им сделал замечание житель дома, но отдыхающие не отреагировали и начали провоцировать словесный конфликт.

В итоге мужчина с балкона второго этажа выстрелил в направлении компании и попал в грудь парню. Его госпитализировали.

Жизни пострадавшего ничего не угрожает. Его состояние стабильное, передает korrespondent.net.

Стрелка задержали. Он сознался в содеянном. У мужчины изъяли пневматическое ружье.

Следователи устанавливают, чье это оружие, и есть ли на него разрешение. В ходе проверки стало известно, что задержанный уже привлекался к уголовной ответственности.