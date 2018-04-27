СМИ сообщили вероятное имя сына Кейт Миддлтон

Представители издания Daily Star предположили, что принц Уильям и Кейт Миддлтон назвали своего новорожденного сына Альбертом. К такому выводу они пришли, проанализировав сайт королевской семьи.

Журналисты обнаружили, что при наборе в поисковой строке запроса www.royal.uk/prince-albert загружается страница с надписью "Доступ запрещен".

При этом на любые другие имена в запросе появлялся ответ: "Страница не найдена", передает korrespondent.net.

Известно, что Альбертом звали супруга британской королевы Виктории. Представители издания полагают, что обнаруженная страница зарезервирована для новорожденного ребенка.