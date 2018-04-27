Сколько человек путешествовали без виз в ЕС за четыре года

Около 1,5 млн. молдаван путешествовали без визы в Евросоюз в течение четырех лет, с момента когда Молдова получила либерализованный визовый режим со странами ЕС. Из общего числа, в страну вернулись 1,1 млн. граждан, что составляет 79%.

По данным Пограничной полиции, большинство граждан пересекли границу через пункт пропуска Леушень-Албица. На данном пункте сотрудники полиции зарегистрировали более 500 тыс. человек. После пункта Леушень-Албица, следует Кишиневский международный аэропорт, через который вылетели в ЕС более 270 тыс. владельцев биометрических паспортов.



С начала текущего года и по состоянию на 23 апреля, были зафиксированы более 449 тыс. пересечений границы гражданами. Мужчины пересекли границу чаще, чем женщины. Молодые люди в возрасте 26 - 35 лет составили наибольшую массу путешествующих в Европейский союз.



По данным Европейского агентства по управлению оперативного сотрудничества на внешних границах государств-членов Европейского союза, с момента либерализации визового режима с ЕС (28 апреля 2014 года) и до 31 декабря 2017 года, не был разрешен въезд в страны-члены ЕС чуть более 14 тыс. молдавским гражданам. Основной причиной отказа было несоответствие въздным условиям, недостаток финансовых средств и превышение срока законного пребывания в государствах-членах, отмечает ipn.md.

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