Суд признал актера Билла Косби виновным в изнасиловании

Суд признал американского актера Билла Косби виновным в сексуальных домогательствах, сообщает The New York Times.

Женщина по имени Андреа Костанд заявила, что в 2004 году Косби изнасиловал ее неподалеку от своего дома, предварительно напоив снотворным.

Судебный процесс длился с 2016 года, Косби признали виновным по трем статьям, наказание по каждой из них составляет до 10 лет тюремного заключения.