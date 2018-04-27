Литва будет и в дальнейшем оказывать помощь в области развития нашей страны и ее продвижения по европейскому пути. Приоритетные проекты между сторонами и сферы, в которых наша страна хочет развивать сотрудничество и перенимать литовский опыт, обсуждались в ходе встречи главы правительства Молдовы Павла Филипа с премьер-министром Литвы Саулюсом Свернялисом, находящимся с визитом в молдавской столице.
Как сообщает Молдпрес, премьер-министр Павел Филип отметил очень хорошие отношения между двумя странами, особо подчеркнув участие Литвы в осуществлении внутренних реформ и реализации европейской программы Республики Молдова. Глава исполнительного форума отметил важность этой поддержки, в том числе в преддверии заседания Совета ассоциации РМ-ЕС, которое состоится 3 мая в Брюсселе.
«Нам нужны такие друзья в ЕС, как Литва, которые хорошо знают реалии Молдовы. Мы высоко ценим тот факт, что Литва является сильным адвокатом ассоциированных стран, которые видят свое будущее в ЕС, и поддерживает идею дать четкую европейскую перспективу для стран, ассоциированных с Восточным партнерством », - сказал Павел Филип.
Премьер-министр Саулюс Сквернялис заверил, что Литва окажет всецелую поддержку европейскому пути нашей страны. «Мы понимаем стоящие перед вами вызовы и ценность реформ, которые проводятся не ради ЕС, а для граждан Республики Молдова, для приближения стандартов жизни населения страны к европейским», - сказал глава исполнительного форума Литвы.
Премьер-министры двух стран высказались за возобновление заседаний Молдавско-литовской межправительственной комиссии по европейской интеграции, являющейся хорошей платформой для дискуссий и обмена опытом. Павел Филип также выразил благодарность за экспертизу, проведенную пятью высокопоставленными советниками ЕС из Литвы в таких ключевых областях, как продовольственная безопасность, здравоохранение, банковская система, борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также политики в сфере занятости.
Отличное сотрудничество отмечается по направлениям внутренних дел и обороны. Об этом свидетельствует литовская помощь в области управления кризисными ситуациями, в том числе передача в дар десяти спецавтомобилей. Не менее ценным является вклад Литвы в открытие Бюро связи НАТО в Кишинэу, а также возможность, предоставляемая молдавским военным в обучении в профильных учреждениях Литвы – к настоящему времени обучение прошли 80 молдавских военнослужащих.
Павел Филип также поблагодарил за тот факт, что Молдова входит в список семи приоритетных государств, получающих от Литвы помощь в целях развития. Ежегодно литовское государство предоставляет помощь в размере 100 тыс. евро на различные двусторонние проекты.
Отдельной темой беседы стали вызовы региональной безопасности и процесс приднестровского урегулирования. Литва подтвердила свою твердую позицию по поддержке территориальной целостности Республики Молдова, высоко оценив успехи, достигнутые властями РМ в этом направлении.
Премьер-министры двух стран также проанализировали возможности расширения торговли между государствами, в прошлом году этот показатель достиг 21,5 млн долларов, при этом существующий потенциал намного выше. В завершение встречи Саулюс Сквернялис пригласил Павла Филипа совершить визит в Вильнюс.
У Молдовы с Литвой подписано 49 соглашений о сотрудничестве в различных областях.
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