В Перу нашли около 140 скелетов детей

В Перу археологи нашли огромное захоронение принесенных в жертву детей — около 140 скелетов. Исследователи отмечают, что это самое крупное захоронение, известное на сегодняшний день. Раскопки были поддержаны Национальным географическим сообществом США, о находке сообщается на портале National Geographic.

Дети в возрасте от 5 до 14 лет и 200 лам в возрасте около 18 месяцев были убиты около 550 лет назад. Дети, по всей видимости, принадлежали империи Чиму, высокоразвитой доколумбовой культуре. У детей и животных смещены ребра, на костях видны следы порезов. Вместе с ними погребены трое взрослых, в том числе — две женщины с тяжелыми травмами головы.

Могилы покрывает слой высохшей грязи, который мог образоваться из-за наводнений, вызванных сильными дождями. Вероятно, аграрный кризис, вызванный наводнениями, сподвиг местных жителей принести жертву своим богам, считают исследователи, передает Газета.ру.