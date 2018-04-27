Северная и Южная Корея примут меры для создания в Желтом море зоны мира

КНДР и Южная Корея примут меры для предотвращения столкновений в Желтом море и создания там зоны мира, говорится в совместной декларации по итогам саммита лидеров двух стран.

"Юг и Север решили принять практические меры для превращения района северной разграничительной линии в Западном море (Желтом море) в зону мира, предотвращения случайных столкновений и обеспечения безопасности рыболовства", — говорится в декларации саммита, пишет РИА Новости.





Несколько часов назад лидеры КНДР и Южной Кореи встретились на демаркационной линии. Ким Чен Ын перешел через разделяющую страны черту, став первым главой КНДР, который оказался на южной стороне.

После первого раунда диалога Ким Чен Ын призвал положить конец конфронтации, а Мун Чжэ Ин — наладить железнодорожное сообщение между странами.

В течение дня стороны планируют обсудить вопросы улучшения отношений Севера и Юга, мира и перспектив воссоединения.





